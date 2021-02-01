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Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
GÜNDEM 01.02.2021, 12:52
Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe : Suat Arslanboğa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş : Alper Ulusoy
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe : Suat Arslanboğa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş : Alper Ulusoy
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
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|37
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|20
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