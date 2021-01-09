Süper Lig'de flaş ayrılık! O isim istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de İlhan Palut devri sona eriyor. Ligin 18. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin genç teknik adamı İlhan Palut maç sonu oyuncularla vedalaştı.

DHA'da yer alan habere göre yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut´un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

