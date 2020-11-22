Süper Lig'de flaş ayrılık
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.
GÜNDEM 22.11.2020, 23:28
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:
Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:
Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
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