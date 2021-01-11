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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı cuma günü başlıyor. 19. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük Galatasaray'ı ağırlayacak.
GÜNDEM 11.01.2021, 11:51
Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği Fatih Karagümrükspor'' ağırlayacak.
Lig'in 19. haftası, 15 Ocak'ta yapılacak tek maçla başlayacak.
19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
15.01.2021 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 16.01.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.16.01.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR 16.01.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR 16.01.2021 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.17.01.2021 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR17.01.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.17.01.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.18.01.2021 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR18.01.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
Lig'in 19. haftası, 15 Ocak'ta yapılacak tek maçla başlayacak.
19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
15.01.2021 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 16.01.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.16.01.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR 16.01.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR 16.01.2021 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.17.01.2021 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR17.01.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.17.01.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.18.01.2021 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR18.01.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
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