Süper Lig'de Alanya rüzgarı söndü: Üst üste ikinci mağlubiyet

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken erteleme maçında çarşamba akşamı Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi Göztepe, maçı Tripic'in golü ile 1-0 kazanmayı bildi. Alanyaspor bu sezon üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Göztepe'nin tek golü 72. dakikada Tripic'ten gelirken Alanyaspor'da sarı kart gören Salih Uçan Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Göztepe bu galibiyetin ardından puanını 18 yaparak 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini almasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Göztepe gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise forma Beşiktaş'ı konuk edecek.

