Süper Lig'de 9. haftanın puan durumu nasıl? İşte sonuçlar

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray Kayserispor maçıyla noktalanacak. Süper Lig'de 21 takım bulunduğu için her hafta bir takım ligi bay geçiyor. 9. haftada ligi Yeni Malatyaspor bay geçti.

Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 9. hafta sonuçları şu şekilde:





