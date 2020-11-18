Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri! Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı

9. haftada oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Öte yandan Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor maçını ise Turgut Doman yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alan hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe : Halil Umut Meler

16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

