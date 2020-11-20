Milli takım arası sona erdi Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Dört büyüklerden Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile, Beşiktaş da evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde ağırlayacak. Kapanış maçı ise Pazartesi günü Galatasaray - Kayserispor arasında oynanacak.



Yarın

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

