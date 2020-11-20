Reklam

Son Dakika

Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor!

Süper Lig’in 9. haftası Fatih Karagümrük ile DG Sivasspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

GÜNDEM 20.11.2020, 11:42
Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor!
Milli takım arası sona erdi Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Dört büyüklerden Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile, Beşiktaş da evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.  Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde ağırlayacak. Kapanış maçı ise Pazartesi günü Galatasaray - Kayserispor arasında oynanacak.

Yarın
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Altınordu 9 17
4. Samsunspor 9 16
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 9 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6