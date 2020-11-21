Süper Lig takımlarındaki koronavirüs vakaları

Tüm dünyayı etkisi altın alan koronavirüs salgını Türkiye Süper Ligi'ni de etkiliyor. Son olarak Kasımpaşaspor'dan 7 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İşte 21 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Süper Lig'de 14 takımda koronavirüs vakası tespit edildi. İşte takımlardaki koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı...

Kasımpaşa - 7 vaka

Göztepe - 6 vaka

Konyaspor - 6 vaka

Beşiktaş - 6 vaka

Galatasaray - 5 vaka

Sivasspor - 5 vaka

Antalyaspor - 4 vaka

Rizespor - 3 vaka

Gaziantep FK - 3 vaka

Malatyaspor - 3 vaka

Gençlerbirliği - 2 vaka

Fenerbahçe - 2 vaka

Kayserispor - 2 vaka

Başakşehir - 1 vaka

