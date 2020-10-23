Süper Lig hakemi koronavirüse yakalandı!

En son 3 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor maçını yöneten Öztürk, evinde karantinaya alındı.



TFF, geçen hafta yapılan rutin koronavirüs testi sonrasında iki hakemin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

