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Süper Lig hakemi koronavirüse yakalandı!
Süper Lig hakemlerinden Denizli Bölgesi üst klasmanda görev yapan Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı bildirildi.
GÜNDEM 23.10.2020, 21:18
En son 3 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor maçını yöneten Öztürk, evinde karantinaya alındı.
TFF, geçen hafta yapılan rutin koronavirüs testi sonrasında iki hakemin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
TFF, geçen hafta yapılan rutin koronavirüs testi sonrasında iki hakemin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
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