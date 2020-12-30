Süper Lig ekibinde şok ayrılık!

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.



Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



? KAMUOYU BİLGİLENDİRME!#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/ZjKVxipSDX

— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 30, 2020



"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

? KAMUOYU BİLGİLENDİRME!#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/ZjKVxipSDX pushfn('ads'); — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 30, 2020

