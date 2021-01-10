Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle:

''Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.''

