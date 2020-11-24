Süper Lig ekibinde büyük şok!
Türkiye Kupası'nda 2 Lig ekibi Turgutluspor'a yenilip turnuvaya veda eden Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki görevini bıraktı.
GÜNDEM 24.11.2020, 22:57
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Bu sezon istediği sonuçları alamayna Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki istifa kararı aldı.
Hırvat teknik adam, Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a elendikleri maç sonrasında yönetime istifasını sundu. Denizli yönetimi, her şeyi değerlendirdikten sonra son kararını açıklayacak.
Turgutluspor maçı sonrasında Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız" demişti.
Türkiye Kupası'nda büyük şoku yaşayan Denizlispor, Süper Lig'de de 8 haftada topladığı 5 puanla 20. sırada kaldı.
Hırvat teknik adam, Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a elendikleri maç sonrasında yönetime istifasını sundu. Denizli yönetimi, her şeyi değerlendirdikten sonra son kararını açıklayacak.
Turgutluspor maçı sonrasında Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız" demişti.
Türkiye Kupası'nda büyük şoku yaşayan Denizlispor, Süper Lig'de de 8 haftada topladığı 5 puanla 20. sırada kaldı.
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