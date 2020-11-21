Süper lig ekibinde 6 futbolcu pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe pandemiye yakalanan oyuncu sayısını açıkladı. Göztepe Spor Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Söz konusu futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı, Koronavirüse yakalanan oyuncu sayısının da 6 olduğu ifade edildi.

