Süper Lig ekibinde 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiperinden MKE Ankaragücü, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
GÜNDEM 08.12.2020, 22:10
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.
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