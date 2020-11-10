Süper Lig ekibi Ersun Yanal ile anlaştı mı?

Antalyaspor'da basın sözcüsü Murat Süğlün, açıklamalarda bulunarak, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, henüz netleşen bir şey yok. Çarşamba gününe kadar bu konuyu netleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, en son Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

