Sumudica'ya rüşvet teklifi iddiası yargıya taşınıyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya rüşvet teklif edildiği iddiasıyla ilgili olarak yargıya başvuracak.
GÜNDEM 29.09.2020, 21:40
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, "Sumudica'nın vereceği bilgileri adli mercilerle paylaşacağız" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın menajerlerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki iddialarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Müslüm Özmen, Sumudica'nın açıklamalarına ilişkin daha önce yönetim kuruluna herhangi bir bilgi verilmediğini, iddiaları basından öğrendiklerini belirtti.
Özmen, "Türk sporunun geleceği ve temiz bir şekilde spor camiasının yoluna devam etmesi için her türlü çabayı gösteririz. Bu yüzden hocamızın gün içerisinde yaptığı açıklamaların detaylarını hep birlikte öğrenmeliyiz" dedi.
Avukatlarla görüştüklerini ve rapor hazırlayacaklarını dile getiren Özmen, "Bu noktada avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.
Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın menajerlerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki iddialarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Müslüm Özmen, Sumudica'nın açıklamalarına ilişkin daha önce yönetim kuruluna herhangi bir bilgi verilmediğini, iddiaları basından öğrendiklerini belirtti.
Özmen, "Türk sporunun geleceği ve temiz bir şekilde spor camiasının yoluna devam etmesi için her türlü çabayı gösteririz. Bu yüzden hocamızın gün içerisinde yaptığı açıklamaların detaylarını hep birlikte öğrenmeliyiz" dedi.
Avukatlarla görüştüklerini ve rapor hazırlayacaklarını dile getiren Özmen, "Bu noktada avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.
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