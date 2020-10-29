Sumudica'dan Trabzonspor itirafı! Anlaştı mı?

Rumen basını Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ile ilgili flaş bir Trabzonspor iddiası ortaya attı. Romanya basınına, “Trabzonspor benimle ilgileniyor” dediği iddia edilen Sumudica, “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil. Gaziantep’le sözleşmem var ve görevimin başındayım. Sadece işime konsantreyim” dedi.

"Trabzonspor'un beni istediğini ve görüşmeler olduğunu biliyorum." diyerek sözlerine başlayan Rumen teknik adam, 4. haftada Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından tribünde göbek atmasına tepki gösteren bordo-mavili taraftarlara mesaj yolladı.

Sumudica, "Taraftarların bazılarının bunun için öfkeli olduğunun da farkındayım çünkü onların takımlarını ne kadar sevdiğini biliyorum. Kayserispor'da çalıştığım dönemden bu yana Trabzonspor taraftarları beni hep etkilemiştir. Gaziantep'in hocası olduğum sürece takımım için her şeyimi vereceğim. Ben böyleyim ve farklı bir hareket tarzım olabilir, bazıları da bundan rahatsız olabilir. Trabzonspor'un hocası olsaydım, onlar için de göbek atardım." dedi.

