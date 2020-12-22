Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-1 yenerek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica'dan yine gündem yaratacak açıklamalar geldi. Ülkesinde yayın yapan Pro Sport, Antena Sport, Telekom Sport ve Digi Sport televizyonlarına konuşan 49 yaşındaki hoca, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatırken geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu anda Gaziantep'teyim ve kulüple Nisan sonuna dek kontratım var. Dört ay sonra yeni rotamı seçmekte özgür olacağım. Fenerbahçe maçından sonra kadar altı sıfırlı iki teklif aldım. Ancak burada da altı sıfırlı bir maaş alıyorum. Önemli olan o sıfırların önünde ne yazdığı. Tekliflerden biri Arap Yarımadası, diğeri de Türkiye'den geldi. Yani Arabistan'a gitmek istesem yarın ayrılırım. Ancak buradan ayrılmak istemiyorum.

Henüz 49 yaşındayım ve antrenörlük için hâlâ gencim. Bu yüzden hep daha fazlasını istiyorum. Razvan Lucescu gibi Arap ülkelerinde çalışan Rumen hocaların başarısız olduklarını söyleyemem. Elbette netice alıyorlar ama onların çalıştırdıkları takımlara gitmek kolay değil. Al Shabab'ı 11'incilikten alıp beşinciliğe çıkarmıştım ve Asya Şampiyonlar Ligi'nin bir puan gerisinde kalmıştık. Şu anda sadece Gaziantep'teki işime odaklanmış durumdayım.

Romanya için konuşacak olursak şu anda orada gelebileceğim bir takım yok. Milli takımın başında Mirel Radoi gibi çok saygı duyduğum bir isim var. Bir gün oradan teklif gelirse kabul ederim ama önümüzdeki üç-dört yıl içinde böyle bir şey düşünmüyorum. Milli takıma bol şans diliyorum. Onları destekliyorum ve her zaman ülkemin yanındayım.

Türkler işimi çok iyi yaptığımı ve şu anda ülkedeki en iyi hocalardan biri olduğumu söylüyor. Sözleşmemi uzatmak içinse Mart ya da Nisan ayında görüşmemiz gerektiğini belirtiyorlar. Ancak o zaman kadar bekleyeceğimi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. 1 Mart'tan itibaren başka bir teknik direktöre bakmak zorunda kalacaklar.

Sahadaki oyuna gelirsek şimdiden bir şeyleri kutlayamam. Bu aşamadan sonra üç günde bir maça çıkacağız. Türkiye Kupası'nda da varız. Lig mümkün olabildiğince hızlı bitmek zorunda çünkü milli takımın EURO 2021 için hazırlığa ihtiyacı var. Güzel bir aile ve oyuncu ortamı oluşturduk. Ben de geçtiğimiz seneyle kıyaslayacak olursak takımı sıfırdan yarattım. Az parayla yeni bir kadro kurduk.

Şu anda bütün Türkiye beni konuşuyor. Mircea Lucescu'dan da bir tebrik telefonu aldım. Kendisi, bana 'Sumi, senin Türkiye'de yaptıklarını ben başaramadım. Ben büyük takımlardaydım, sense küçük takımlarla büyük bir savaş veriyorsun. Devlere karşı meydan okuyorsun. Türkiye'de çalışmanın ne demek olduğunu yalnız ben bilebilirim.' dedi."

