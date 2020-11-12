Sumudica bombayı patlattı! Kayserispor...

Kayserispor forması giyen Denis Alibec, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Astra Giurgiu'dan eski hocası Marius Sumudica'ya mesaj attığını ancak geri dönüş alamadığını söylemişti. Romanya'da yayın yapan ProSport'a konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ise konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:



49 yaşındaki teknik adam, Digi Sport'a verdiği röportajda ise Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştüğünü söylerken "Geri dönerim ama Gaziantep'le bir yıl daha kontratım var dedim. Kendisi de benden gelecek yaz için söz istedi." şeklinde konuştu.

"Denis Alibec'in bana yolladığı mesaj Kayserispor ile ilgiliydi. Taraftarlar, beni yeniden takımın başında görmek istiyor. O da bana 'Buraya gel ve şampiyon ol.' diye esprili bir mesaj attı. Buna cevap veremedim çünkü o sırada Beşiktaş ile maçımız vardı. Onunla her daim konuşuyorum ve aramızda hiçbir problem yok. Aynı şekilde Silviu Lung ve Cristian Sapunaru ile de görüşüyoruz. Kendileriyle güzel bir ilişkimiz var."

