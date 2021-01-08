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Sultan Abdülhamid'in sürgün günleri...TRT1 8 Ocak Cuma yayın akışı!
TRT 1'in en çok sevilen ve izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'de bu hafta sürgün günlerinin acı dolu hikayesi ekranlara gelecek.
GÜNDEM 08.01.2021, 07:50
Payitaht Abdülhamid bu akşam 133. Bölüm ile TRT ekranlarında olaacak.
TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yabancı Sinema "Kanlı Elmas"
02:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yabancı Sinema "Kanlı Elmas"
02:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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Namaz Vakti 08 Ocak 2021
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|19. Denizlispor
|16
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|Takımlar
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|8. Altınordu
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|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
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|3. Barcelona
|17
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