Süleyman Soylu'nun paylaştığı tabloda dikkat çeken ayrıntı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı PKK tablosunda kritik bir ayrıntı göze çarptı.
GÜNDEM 02.01.2021, 20:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya katılama yönelik dikkat çeken bir grafik paylaştı.
Bakan Soylu, “Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı! Sayı: 52 Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...” mesajının ardından, “1984-2020 arasında BTÖ’ne (Bölücü Terör Örgütüne) katılım durumu” başlıklı bir grafiğe yer verdi.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı grafikteki ayrıntılar dikkat çekti.
OdaTV'de yer alan habere göre; Terör örgütü PKK’nın 1984 yılında ilk silahlı saldırılarına başladığı günden, AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılına kadar PKK’ya katılım 11 bin 69 kişi olarak gerçekleşti. Yani 18 yılda terör örgütü PKK’ya 11 bin 69 kişi katıldı.
AKP’nin iktidar olduğu 2003 yılından 2020 yılına kadar ise (17 yılda), terör örgütü PKK’ya katılım, 20 bin 845 olarak gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı tabloya bakıldığında, kritik bir ayrıntı daha göze çarptı. AKP’nin “çözüm süreci”ni yoğun bir şekilde devam ettirdiği, 2013-2014-2015 yıllarında terör örgütü PKK’ya katımın tarihi zirvesini gördü ve bu üç yılda PKK’ya 12 bin 39 kişi katıldı.
“Çözüm süreci” döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Valilere “operasyon yapmayın” şeklinde talimat verdiklerini açıklamıştı. Terör örgütü PKK’ya katılım da en çok bu dönemde oldu.
Bakan Soylu, “Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı! Sayı: 52 Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...” mesajının ardından, “1984-2020 arasında BTÖ’ne (Bölücü Terör Örgütüne) katılım durumu” başlıklı bir grafiğe yer verdi.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı grafikteki ayrıntılar dikkat çekti.
OdaTV'de yer alan habere göre; Terör örgütü PKK’nın 1984 yılında ilk silahlı saldırılarına başladığı günden, AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılına kadar PKK’ya katılım 11 bin 69 kişi olarak gerçekleşti. Yani 18 yılda terör örgütü PKK’ya 11 bin 69 kişi katıldı.
AKP’nin iktidar olduğu 2003 yılından 2020 yılına kadar ise (17 yılda), terör örgütü PKK’ya katılım, 20 bin 845 olarak gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı tabloya bakıldığında, kritik bir ayrıntı daha göze çarptı. AKP’nin “çözüm süreci”ni yoğun bir şekilde devam ettirdiği, 2013-2014-2015 yıllarında terör örgütü PKK’ya katımın tarihi zirvesini gördü ve bu üç yılda PKK’ya 12 bin 39 kişi katıldı.
“Çözüm süreci” döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Valilere “operasyon yapmayın” şeklinde talimat verdiklerini açıklamıştı. Terör örgütü PKK’ya katılım da en çok bu dönemde oldu.
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