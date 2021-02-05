Süleyman Soylu'dan, Twitter'ın Devlet Bahçeli kısıtlamasına tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" dedi.
GÜNDEM 05.02.2021, 09:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından hedef alan ifadeler içeren paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasını kınadı.
Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin kısıtlanan mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin kısıtlanan mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.
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