Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki
Bakan Soylu, "Twitter eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını bozmaya çalışmaktadır" dedi.
GÜNDEM 04.02.2021, 23:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,demokrasinin kimyasını,huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,demokrasinin kimyasını,huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz... — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,demokrasinin kimyasını,huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,demokrasinin kimyasını,huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz... — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
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