Süleyman Soylu'dan son dakika İmamoğlu'na suikast girişimi açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.Böyle bir suikast girişiminin söz konusu olmadığını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

''Böyle bir suikast girişimi ve yakalanan kimse de söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medya ile paylaşılmamasını isteriz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek.''

