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Süleyman Soylu'dan sert tepki: Usul, erkan, adap kalmamış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin dün yaptığı 'İstanbul'da terör saldırısı olabileceği' yönündeki uyarısını eleştirerek tepki gösterdi.
GÜNDEM 24.10.2020, 16:59
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün yaptığı ' İstanbul'da terör saldırısı olabileceği' yönündeki uyarısını eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elbetteki istihbari birtakım değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış, yakışır bir davranış değildir. Amerikan Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" diyerek tepki gösterdi.
Eyüpsultan'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürülüğü'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Süleyman Soylu, ABD'nin güvenlik uyarısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet istediğim gibi istediğim davranışı istediğim şekilde yaparım diye bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. En nazik ifade ile söylüyorum. Elbette ki istihbari birtakım değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir. Yadırgatıcı bir davranıştır. Anlaşılan usul, erkan, adap kalmamış. Elbette ki biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. Bu konularda teyakkuz halinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir şeyi elde ettiğimiz zaman, bunu bir internet sitesinden duyurup 'bir terör saldırısı ile karşı karşıya kalabiliriz, onun için vize başvurularını durduruyoruz' anlamında bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. Onun için Amerikan Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur."
Eyüpsultan'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürülüğü'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Süleyman Soylu, ABD'nin güvenlik uyarısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet istediğim gibi istediğim davranışı istediğim şekilde yaparım diye bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. En nazik ifade ile söylüyorum. Elbette ki istihbari birtakım değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir. Yadırgatıcı bir davranıştır. Anlaşılan usul, erkan, adap kalmamış. Elbette ki biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. Bu konularda teyakkuz halinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir şeyi elde ettiğimiz zaman, bunu bir internet sitesinden duyurup 'bir terör saldırısı ile karşı karşıya kalabiliriz, onun için vize başvurularını durduruyoruz' anlamında bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. Onun için Amerikan Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur."
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