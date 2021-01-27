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Süleyman Soylu'dan 'militan' sözüne tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset" dedi.
GÜNDEM 27.01.2021, 13:25
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu.
Soylu, "Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset" dedi.
Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:
"Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime kaymakamıma yargıcıma militan diyenler bir tek cümle bahset Allah aşkına Allah rızası için. Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den? En ufak yanlış yapsak bir polisimizi bir cümleyi vatandaşa belki yorgunluğundan söylemiş olsa sosyal medyada döndürülüp eleştiri ortaya koyuluyor Esenyurt HDP binasında Diyarbakır HDP binasındaki manzaraya en ufak ses çıkarmıyorlar."
Soylu, "Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset" dedi.
Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:
"Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime kaymakamıma yargıcıma militan diyenler bir tek cümle bahset Allah aşkına Allah rızası için. Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den? En ufak yanlış yapsak bir polisimizi bir cümleyi vatandaşa belki yorgunluğundan söylemiş olsa sosyal medyada döndürülüp eleştiri ortaya koyuluyor Esenyurt HDP binasında Diyarbakır HDP binasındaki manzaraya en ufak ses çıkarmıyorlar."
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