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Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'telefonum dinleniyor' cevabı

Telefonu dinlendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla cevap verdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftira attığını savundu.

GÜNDEM 05.12.2020, 16:24
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Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'telefonum dinleniyor' cevabı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönündeki iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin, çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır." dedi. 
Soylu, sosyal medya hesabından şu paylaşımında bulundu:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. 
Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.''
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftiraya, bühtana cevabımızdır... pic.twitter.com/UGuSpUApVA
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) December 5, 2020

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftiraya, bühtana cevabımızdır... pic.twitter.com/UGuSpUApVA — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) December 5, 2020
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