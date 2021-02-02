Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak açıklaması!
Süleyman Soylu, görevinden istifa eden Berat Albayrak ile ilgili açıklamada bulundu.
GÜNDEM 02.02.2021, 22:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili de konuştu.
"Kendisiyle konuşmadım. Ailesiyle konuştum." açıklamasında bulunan Soylu, "Bütün yorgunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Soylu, " Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bırakırsa ben de bırakırım. Benim de bırakmamı isterse ben de başım üstüne." açıklamasında bulundu.
"Kendisiyle konuşmadım. Ailesiyle konuştum." açıklamasında bulunan Soylu, "Bütün yorgunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Soylu, " Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bırakırsa ben de bırakırım. Benim de bırakmamı isterse ben de başım üstüne." açıklamasında bulundu.
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