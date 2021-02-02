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Süleyman Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Tuzağa düşmeyin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.
GÜNDEM 02.02.2021, 13:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin öğrencilere seslenerek, "Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin" dedi.Soylu, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerini kullandı.
Öğrencilere seslenen Soylu, şunları dile getirdi:
"Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var; Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."
Öğrencilere seslenen Soylu, şunları dile getirdi:
"Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var; Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."
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