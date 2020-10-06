Süleyman Soylu: Yüzyılarca yıl geçti, Kerbela'yı unuttuk mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020 - 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı” açılış törenine katıldı. Soylu, 2014'te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne ilişkin 6 yıl sonra 17 HDP'li ismin tutuklanmasıyla ilgili gelen eleştirilere, "6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da... Yüzlerce yıl geçti. Kerbela’yı unuttuk mu?" dedi.

Süleyman Soylu, Türkiye’nin artık operasyon gerçekleştirdiğinde hiçbir ülkenin sözüne bakmadığını ifade ederek, “Klişe söylemdir. Bir terör olayı olduğu zaman ‘Faillerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı’. Hayır, artık öyle yapmıyoruz. İstisnasız tüm terör örgütlerine karşı operasyon halindeyiz” dedi.

İlkbahar ve yaz operasyonlarında hedeflerin aşıldığını kaydeden Bakan Soylu, “Yüzde 143 gerçekleşme oranıyla 8 bin 523 operasyon yapmış olduk. Salgına ve pandemiye rağmen. Bu operasyonlarda 346 teröristi etkisiz hale getirdik. 442 mağara ve sığınak imha ettik” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, bu sonbahar ve kışın da 7 bin 424 operasyon gerçekleştireceklerini vurgulayarak, “1 Ekim’den itibaren başladık. Gerçekleşmesini hedeften yüksek seviyede bekliyoruz.” dedi.

“Örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Açık söyleyeyim, fırsatını bulan bu çağrıya uysun, teslim olsun. Kaçabilen varsa, kaçsın” diyen Bakan Soylu, yılbaşından bu yana 15’i kendi teslim olan 187 kişinin dağdan indiği bilgisini paylaştı. Soylu, “Bu bizim terörle mücadelede yeni yöntemimiz. 700’ün üzerinde ikna yöntemiyle teslim olan terörist var. Silahla etkisiz hale getirdiğimizin yarısı kadar ikna yöntemiyle teslim olan var. Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti.” diye konuştu.

Soylu 6-8 Ekim Kobani olaylarını hatırlatarak, “Egemenliğimize kastettiler, devletin bütünlüğüne kastettiler. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler. Talimatları kim verdi? Masum İdlip’te yaşayan çocuklar mı verdi? PKK’nın uşağı olanlar verdi. Aklımızı ve hafızamızı yediğimizi ve unuttuğumuz sananlara sesleniyorum. Hatırlıyor musunuz? Sözde eş başkanlardı. Sokağa çıkın diye talimat verdi. Hadlerini bildirin diye talimat verdi” ifadelerini kullandı.

Kobani olaylarının üzerinden geçen 6 yılın ardından 17 HDP’li ismin tutuklanmasıyla ilgili gelen eleştirilere “Kerbela” benzetmesi ile yanıt veren Soylu, “6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti. Kerbela’yı unuttuk mu? 6 yıl önce bunun talimatlarını verenleri mağdur edebiyatıyla aklamaya çalışanlara tek sözümüz var. Bu dünyanın öteki dünyası da var” diye konuştu.

Bakan Soylu, Kobani olayları öncesinde HDP’nin resmi Twitter hesabından atılan tweeti anımsatarak, “PKK’nın talimatıyla merkez karar yönetim kurulunda bu kararı alıp, ondan sonra sokaklara insanları davet edip, yakmayı, yıkmayı terör örgütünün talimatını yerine getirenleri telefonla aramak nedir? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz. 3 tane siyasi partinin genel başkanı HDP’nin genel merkezini arayıp, bu talimatları verenin hukuk çerçevesinde gözaltına alındığı için geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir? Ya ben yanlış biliyorum ya da birileri zıvanadan çıkmış demektir” yorumunu yaptı.

Bakan Soylu HDP’ye geçmiş olsun telefonu açan siyasi partilere eleştirilerini sürdürürken, “Ne dediler HDP’ye ‘37 kişiyi öldürdünüz. Daha fazla öldüreydiniz’ mi dediler? Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular. 29 adam öldürmeye tam teşebbüs için ‘Az yaptınız, biraz daha fazla yapsaydınız’ mı dediler.” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün tutuklanmış, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kars Belediyesi Eş Genel Başkanı Ayhan Bilgen'in tutuklanmasının ardından da Kars Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.

