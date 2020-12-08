Süleyman Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisi ile video konferans aracılığıyla görüştü. Alınan koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda Soylu, valilerden aşıya önderlik etmelerini istedi
GÜNDEM 08.12.2020, 10:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Soylu’nun başkanlık ettiği toplantıda illerde koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar masaya yatırıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, uygulamaya konulan yeni tedbirler ve denetimlerin ele alındığı toplantıda Süleyman Soylu, toplu ulaşım araçlarında hafta içi yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla belediyelerin ihtiyaç duyulan güzergâhlarda araç ve sefer sayılarını artırmasının sağlanmasını ve toplu ulaşım araçlarındaki denetimlere ağırlık verilmesini istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz video konferans toplantısında koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik.” ifadelerini kaydetti.
81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında;Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik.Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik https://t.co/dzigHRp37p
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) December 7, 2020
81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında;Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik.Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik https://t.co/dzigHRp37p — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) December 7, 2020
Sokağa çıkma kısıtlamaları, uygulamaya konulan yeni tedbirler ve denetimlerin ele alındığı toplantıda Süleyman Soylu, toplu ulaşım araçlarında hafta içi yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla belediyelerin ihtiyaç duyulan güzergâhlarda araç ve sefer sayılarını artırmasının sağlanmasını ve toplu ulaşım araçlarındaki denetimlere ağırlık verilmesini istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz video konferans toplantısında koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik.” ifadelerini kaydetti.
81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında;Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik.Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik https://t.co/dzigHRp37p
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) December 7, 2020
81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında;Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik.Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik https://t.co/dzigHRp37p — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) December 7, 2020
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