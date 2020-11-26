Süleyman Soylu sayı verdi: FETÖ operasyonlarında kaç kişi tutuklandı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumda bulundu. Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "Terör eylemleri son 5 yılda 2817’den 287’ye gerilemiştir. Yurt içi terörist sayısı 2016’daki 2475-2780 bandından şu an için 320’ye düşmüştür. 320 sayısı ve terör örgütüne katılımlar tarihin en düşük seviyesinde." dedi.İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır.

Bu yılki operasyonlarda 809 terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10’u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz’dan bugüne kadar yurt içinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’u kırmızı, 28’i mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i gri, 148’i de liste dışındandır.

Operasyonlar karşısında aşırı sol terör örgütleri ciddi kadro kayıpları, örgütsel daralma ve gerileme yaşamış, DHKP-C ve MLKP kırsaldan tamamen silinmiştir.

FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişi ihraç edildi, 14 bin kişi görevden uzaklaştırıldı, 13 bin kişi görevlerine iade edildi.

Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı, 96 bin kişi de tutuklandı.

Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı.

