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Süleyman Soylu, HDP binasının içini paylaştı! PKK posterleri...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt HDP binasının görüntülerini paylaşarak, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez” dedi.
GÜNDEM 24.01.2021, 15:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Esenyurt HDP binasının görüntülerini paylaştı.
Paylaşılan videoda, HDP Esenyurt binasının duvarlarına çizilmiş PKK terör örgütü elebaşının resimleri ve birçok terör örgütü simgesi yer aldığı görüldü.
Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasının görüntülerinin olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“23 Ocak 2021, gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor. Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez.”
Paylaşılan videoda, HDP Esenyurt binasının duvarlarına çizilmiş PKK terör örgütü elebaşının resimleri ve birçok terör örgütü simgesi yer aldığı görüldü.
Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasının görüntülerinin olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“23 Ocak 2021, gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor. Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez.”
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