Süleyman Soylu, Erdoğan siyaseti bırakırsa ne yapacağını açıkladı
Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yaptığı açıklamada Erdoğan siyaseti bıraktığında siyasete devam etmeyeceğini açıkladı.
GÜNDEM 03.02.2021, 01:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda gündeme dair soruları yanıtladı.
Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." dedi.
Soylu'nun açıklaması şöyle oldu:
Benim için yarın önemli değil, bugün önemli. Niçin? Bugünü aşabilirsek, Türkiye yarınlara gider. Kim götürürse götürsün, zerre kadar umurumda değil. Ama biz bugünü aşmalıyız. Biz bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meseleleri, kendi hikayesini tamamlatmalıyız Türkiye'ye.
Bunu da ancak Tayyip Erdoğan'la yaparız. Kolay değil 18 yıldır Türkiye'yi ayakta tutmak birçok saldırılara karşı. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Kendi partisini yönetemeyen, kendi 5 kişilik şirketini yönetemeyenler sallayıp durur. Ama biz bugün Libya'dayız, Suriye'deyiz. Azerbaycan'da yıllardan beri hasretimizi dindirmişiz.
Ayasofya bizim çocukluğumuzdan beri gerçekleştirilmeyecek bir hayaldi. Bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var. Ben de bu Türkiye'nin bunu gerçekleştiren kadrosundayım ve bu kadronun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam.
Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." dedi.
Soylu'nun açıklaması şöyle oldu:
Benim için yarın önemli değil, bugün önemli. Niçin? Bugünü aşabilirsek, Türkiye yarınlara gider. Kim götürürse götürsün, zerre kadar umurumda değil. Ama biz bugünü aşmalıyız. Biz bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meseleleri, kendi hikayesini tamamlatmalıyız Türkiye'ye.
Bunu da ancak Tayyip Erdoğan'la yaparız. Kolay değil 18 yıldır Türkiye'yi ayakta tutmak birçok saldırılara karşı. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Kendi partisini yönetemeyen, kendi 5 kişilik şirketini yönetemeyenler sallayıp durur. Ama biz bugün Libya'dayız, Suriye'deyiz. Azerbaycan'da yıllardan beri hasretimizi dindirmişiz.
Ayasofya bizim çocukluğumuzdan beri gerçekleştirilmeyecek bir hayaldi. Bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var. Ben de bu Türkiye'nin bunu gerçekleştiren kadrosundayım ve bu kadronun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam.
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