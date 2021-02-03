Süleyman Soylu, Erdoğan siyaseti bırakırsa ne yapacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda gündeme dair soruları yanıtladı.

Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." dedi.

Soylu'nun açıklaması şöyle oldu:

Benim için yarın önemli değil, bugün önemli. Niçin? Bugünü aşabilirsek, Türkiye yarınlara gider. Kim götürürse götürsün, zerre kadar umurumda değil. Ama biz bugünü aşmalıyız. Biz bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meseleleri, kendi hikayesini tamamlatmalıyız Türkiye'ye.

Bunu da ancak Tayyip Erdoğan'la yaparız. Kolay değil 18 yıldır Türkiye'yi ayakta tutmak birçok saldırılara karşı. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Kendi partisini yönetemeyen, kendi 5 kişilik şirketini yönetemeyenler sallayıp durur. Ama biz bugün Libya'dayız, Suriye'deyiz. Azerbaycan'da yıllardan beri hasretimizi dindirmişiz.

Ayasofya bizim çocukluğumuzdan beri gerçekleştirilmeyecek bir hayaldi. Bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var. Ben de bu Türkiye'nin bunu gerçekleştiren kadrosundayım ve bu kadronun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam.

