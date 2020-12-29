Son Dakika
Süleyman Çalışkan rahmet-i Rahman’a kavuştu
Milli Gazete yazarı Necmettin Çalışkan’ın babası Saadet Partisi GİK Üyesi Süleyman Çalışkan rahmet-i Rahman’a kavuştu. Merhum Süleyman Çalışkan, bugün Adana'da defnedilecek.
GÜNDEM 29.12.2020, 15:04
Milli Gazete yazarı Necmettin Çalışkan’ın babası Saadet Partisi GİK Üyesi Süleyman Çalışkan, Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Adana başta olmak üzere Milli Görüş çatısı altında Türkiye’nin birçok bölgesinde çeşitli görevler alan Süleyman Çalışkan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocayla kol kola bir mücadele vermişti.
Davası uğruna hapis bile yatan ve teşkilatçı kişiliğiyle ön plana çıkan Süleyman Çalışkan, Milli Gazete’ye de oldukça önem veriyordu. Milli Gazete’nin okunup daha geniş kitlelere hitap etmesi için büyük yardımlar yapan merhum Süleyman Çalışkan, bugün Adana Kabasakal Mezarlığı Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından yine aynı kabristanlığa defnedilecek.
Milli Gazete ailesi olarak merhum Süleyman Çalışkan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.Temel Karamollaoğlu'ndan Süleyman Çalışkan için başsağlığı mesajı
Davası uğruna hapis bile yatan ve teşkilatçı kişiliğiyle ön plana çıkan Süleyman Çalışkan, Milli Gazete’ye de oldukça önem veriyordu. Milli Gazete’nin okunup daha geniş kitlelere hitap etmesi için büyük yardımlar yapan merhum Süleyman Çalışkan, bugün Adana Kabasakal Mezarlığı Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından yine aynı kabristanlığa defnedilecek.
Milli Gazete ailesi olarak merhum Süleyman Çalışkan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.Temel Karamollaoğlu'ndan Süleyman Çalışkan için başsağlığı mesajı
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü