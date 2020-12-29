Milli Gazete yazarı Necmettin Çalışkan’ın babası Saadet Partisi GİK Üyesi Süleyman Çalışkan, Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Adana başta olmak üzere Milli Görüş çatısı altında Türkiye’nin birçok bölgesinde çeşitli görevler alan Süleyman Çalışkan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocayla kol kola bir mücadele vermişti.

Davası uğruna hapis bile yatan ve teşkilatçı kişiliğiyle ön plana çıkan Süleyman Çalışkan, Milli Gazete’ye de oldukça önem veriyordu. Milli Gazete’nin okunup daha geniş kitlelere hitap etmesi için büyük yardımlar yapan merhum Süleyman Çalışkan, bugün Adana Kabasakal Mezarlığı Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından yine aynı kabristanlığa defnedilecek.

Milli Gazete ailesi olarak merhum Süleyman Çalışkan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.Temel Karamollaoğlu'ndan Süleyman Çalışkan için başsağlığı mesajı

