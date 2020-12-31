Süleyman Amca, her yönüyle örnek bir hayat

Millî Görüş partilerinde çeşitli kademelerde görev alan Çalışkan, Saadet Partisi’nin de kurucularındandı. Yüksek mühendis olan Çalışkan, İslam’a ve Müslümanlara hizmetle geçen ömründe birçok dernek ve vakfın kurulmasına da öncülük etti. Tüm bunların yanı sıra maddi ve manevi yönden Millî Gazete’ye de büyük destek veren Süleyman Amca, gazetemizin gönüldaşlarındandı.

Geçtiğimiz gün dâr-ı bekâya uğurladığımız Millî Görüşçü ve İşadamı Süleyman Çalışkan amcamızın hayatı her yönüyle güzel bir emsaldi. Millî Görüş davasına ve İslam’a büyük hizmetlerde bulunan Süleyman Çalışkan, iş dünyasında da örnek bir kariyere imza attı. Saadet Partisi’nin kurucularından olan Çalışkan, uzun yıllar boyunca Adana başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde Millî Görüş çatısı altında hizmetlerde bulundu. Büyük bir önem verdiği Millî Gazete’nin daha büyük kitlelere ulaşması için maddi ve manevi desteğini eksik etmeyen Süleyman amca, Millî Gazete’nin sıkı takipçisiydi.

Millî Görüş partilerinin birçok kademesinde görev alan Çalışkan, sırasıyla, Millî Nizam Partisi Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığını, Millî Selamet Partisi Adana Merkez İlçe Başkanlığını, Refah Partisi Adana İl Başkanlığını, Refah Partisi ve Fazilet Partisi GİK Üyeliğini ve Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliğini yürüttü. Saadet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Süleyman Çalışkan, Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’yla kol kola mücadele etti. Davası uğruna hapis de yatan Süleyman Çalışkan’ın, teşkilatçılığa verdiği önem biliniyordu.

Siyasi kişiliğinin yanında örnek bir iş adamı ve hayırsever olan Süleyman Çalışkan, yüksek mühendis ve ilahiyatçıydı. Beyaz etin önemli bir firması olan Beyza Piliç’in kurucusu olan Süleyman Çalışkan, İslam’a ve Müslümanlara hizmet eden birçok dernek ve vakfın kurulmasına da öncülük etti. Çok sayıda Kur’an kursunun açılması için maddi ve manevi destek veren Süleyman Çalışkan, Adana Mahmudiye Külliyesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın da kurucusuydu. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Millî Gazete’ye de oldukça büyük bir önem veren Süleyman Amca, çıktığı ilk günden beri Millî Gazete abonesiydi. Daha büyük kitlelere hitap etmesi için Millî Gazete’ye maddi ve manevi desteğini eksik etmeyen Süleyman Çalışkan, gazetemizin gönüldaşlarındandı.

