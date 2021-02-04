Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programını paylaştı.



Etkilenen Mahalleler : Tuna MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 04.02.2021 10:49Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Mesrutiyet Mah,Halaskargazi MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 04.02.2021 09:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

