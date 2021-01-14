Şükrü Cömert şehit oldu!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Millli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

