Sudan’dan “İsrail'le normalleşmek haramdır” fetvası

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Sudan İslam Fıkıh Akademisi'nin yayınladığı fetvada, "İşgalci İsrail ile barış ve normalleşme adı altında yapılan tüm anlaşmalar haramdır." denildi.

Sudan medyası, yayınlanan fetvanın İslam Fıkıh Akademisi tarafından verildiğini doğruladı. Ülke gündeminde işgalci İsrail ile Sudan arasında normalleşme ilişkilerinin yakın zamanda başlatılacağına dair haberler dolaşıyordu.

Sudan'da Dışişleri Bakanlığı'na vekâleten getirilen Ömer İsmail Kameruddin daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini istediğini, karşılığında Sudan’ın teröre destek veren ülkeler kategorisinden çıkarılmasını vadettiğini söylemişti.

Diğer yandan, Ağustos ayında Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, Sudan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme niyetinde olduğunu söylemiş ancak Sudan Dışişleri Bakanlığı bunu yalanlamıştı.

Açıklamanın ardından Sözcü Bedevi görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ayrıca Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği de geçen ay İsrail'le barış yapmanın ve normalleşmenin haram olduğu yönünde fetva vermişti.

