Sudan'dan garip adım! Siyonist İsrail ile normalleşme kararı aldı

Sudan, ABD aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ardından Siyonist İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı.

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Isarel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olduğu belirtildi.

Normalleşme kararının "tarihi bir adım" olarak nitelendirildiği haberde, ABD'nin de bu adımın bir parçası olarak Sudan'ı "terörizmi destekleyen ülkeler listesi"nden çıkaracağı kaydedildi.

Siyonist İsrail'in Walla haber sitesini göre, dün İsrail'e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum'a gitmişti. Ayrıca haberde, bu durumun ABD'nin arabuluculuğuyla Siyonist İsrail ile Sudan arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu ifade edilmişti.

