Sudan, siyonist İsrail ile normalleşecek mi?

Sudanlı gözlemciler, geçiş aşamasındaki askeri hükümetin, Amerikan yaptırımlarını hafifletmek ve Hartum'u "terörizme destek olan ülkeler" listesinden çıkarmak karşılığında İsrail ile normalleşme konusunu desteklediğini ortaya koydu.

Gözlemciler, Sudan'da bu konuda geçiş unsurları arasında büyük farklılıklar olduğunu vurgularken Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın geçen Şubat ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin buna bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Açıklama, mevcut ekonomik krizden ve Sudan'daki sel felaketinin feci etkilerinden yararlanarak İsrail ile normalleşme trendini yakalamaları için Hartum'daki karar vericilere BAE ve Suud'un büyük baskısının varlığından bahseden medya raporlarının ışığında geldi.

Sudanlı siyasetçi Osman Mirgani, "Geçiş hükümeti, Pompeo'nun Hartum ve Tel Aviv arasındaki ilişkileri normalleştirme talebini reddetti ve bu da Amerikan yönetiminin Sudan'ı terörizme destek olan ülkeler listesinden çıkarma konusundaki heyecanını azalttı." ifadelerini kullandı.



Mirgani, "Resmi olarak net bir bağlantı yok, ancak aktarılan bilgilere göre mesele şartlı hale geldi. Sudan'ın iç durumu ve ülkenin yaşadığı büyük kriz üzerine normalleşmenin kabulü hususunda bir sürpriz gerçekleşebilir." açıklamasında bulundu.

Mirgani, İsrail ile normalleşme yolunun "Sudanlılar arasında bir iç ayrılık" içerdiğini belirtirken ''Sudan'da hükümet sisteminin ve devletin başı olan egemenlik konseyinin içinde askeri tarafla ilişkiler, temaslar ve anlayışlar var" ifadelerini kullandı.

Osman Mirgani, ''Ancak sivil hükümet, özgürlük ve değişim güçleriyle ilgili engellerle karşı karşıya. Çünkü bazı sol partiler, normalleşme yolunda tökezleyen bloğu temsil eden Arap milliyetçiliğine ilişkin ilkeli bir duruş sergiliyor.'' şeklinde konuştu.

Mirgani'ye göre Başbakan Abdullah Hamduk'un kendisi normalleşme yoluna inanıyor, ancak geçiş hükümetini destekleyen mevcut siyasi ittifak tarafından yönetiliyor.

Sudanlı yazar Halid el İyser ise "Washington Hartum ile Tel Aviv arasındaki normalleşme konusunda manevra yapan Sudanlı akımlar olduğuna inanarak normalleşme kartını seçim hedeflerine hizmet etmesi için kullanmak istedi." dedi.



İyser, ''Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hartum'a yaptığı son ziyarette, geçiş hükümetinden normalleşmeyi reddeden bir (tokat) aldı ve bu, Sudan'ın terörizm listesinden çıkarılması meselesine açıkça yansıdı." dedi.

Halid el İyser, ''Sudan'da geçiş hükümeti içinde İsrail ile ilişkileri normalleştirme arzusu olan akımların olduğunu ve bu bağlamda baskı yapabileceklerini'' vurgulayarak, ''bunun hükümetin parçalanmasına yol açabilecek ittifaklar oluşturacağını" sözlerine ekledi.

''Hükümetin parçalanması durumunda bu, normalleşme kararına yol açabilir. Silahlı hareketlerle yapılan Cuba anlaşmaları da Sudan'daki mevcut karar vericilerin ve genel olarak siyasi sahnenin değişimini etkileyebilir. Bu nedenle yetkililer değişirse normalleşme konusu da dışlanmaz.''

