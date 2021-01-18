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Suç örgütüne operasyon! Çok sayıda polis de tutuklandı
Adana'da içinde polislerinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 41 kişi tutuklandı.
GÜNDEM 18.01.2021, 10:35
Adana'da 61 zanlının gözaltına alındığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 9'u polis 41 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ocak'ta düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi.
Suç örgütünün daha önce başka bir grupla Yüreğir ilçesinde belirli saatlerde uyuşturucu satışı için anlaştığı ancak anlaşmaya uyulmaması üzerine aralarında husumet başladığı iddia edildi.
Suç örgütü üyelerinin anlaşmazlık sonrası 6 Mayıs 2020'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde karşı gruptan olduğu belirtilen Mehmet Ali S'yi (25) sokakta tabancayla öldürdükleri öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ocak'ta düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi.
Suç örgütünün daha önce başka bir grupla Yüreğir ilçesinde belirli saatlerde uyuşturucu satışı için anlaştığı ancak anlaşmaya uyulmaması üzerine aralarında husumet başladığı iddia edildi.
Suç örgütü üyelerinin anlaşmazlık sonrası 6 Mayıs 2020'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde karşı gruptan olduğu belirtilen Mehmet Ali S'yi (25) sokakta tabancayla öldürdükleri öne sürüldü.
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