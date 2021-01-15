Subay olmak isteyenler dikkat! 2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde kurulmuştur

Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi askerî yükseköğretim kurumudur.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde....

Ankara’da Kara Harp OkuluTuzla’da Deniz Harp OkuluYeşilköy’de Hava Harp OkuluBalıkesir’de Kara Astsubay Meslek YüksekokuluYalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir’de Hava Astsubay Meslek YüksekokuluAnkara’da Bando Astsubay Meslek YüksekokuluKara, Hava ve Deniz Harp EnstitüleriAtatürk Stratejik Araştırmalar EnstitüsüMüşterek Harp EnstitüsüFatih Harp Tarihi Araştırmaları EnstitüsüAlparslan Savunma Birimleri EnstitüsüBarbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği EnstitüsüHezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer almaktadır.

2021 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

MSÜ 2021 sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti.

Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı. 2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz yıl saat 10.15’te yapılmış ve 135 dakika sürmüştü.

Ayrıca sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test yapılmıştı.

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,

* Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

* Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu),

* Astsubay Meslek Yüksekokulları çin en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu)

* Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

