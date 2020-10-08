Su altında 5 bin yıllık liman bulundu

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk tekne ile gittiği Tavşan Adası’nda inceleme yaparken, su altında parlayan taşları fark etti. Fotoğraf ve video çekerek Milet Müze’si yetkilileri ile olayın paylaşılması üzerine bölgede çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Tavşan Adası’nın liman olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yaşanan büyük depremlerde ise limanın sular altında kaldığı ifade edildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, kalıntılarla ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi:

Keşif çalışmalarında Helenizim oryantasyon tarihini yeniden ele alamız gerektiği düşündüğümüz bir resimle karşı karşıyayız.

Burası milattan önce 5 bin yılına dayanan kalıntıları bize resmetti. Bu kalıntılar, su altında ve su üstünde olmak üzere bir liman olduğunu bize anlattı.

Liman, Minos kültürü ve medeniyetine ait bir yapı. Bölge tarihinde Minos kültürünün Didim üzerinde güçlü etkisini bize açıklıyor.

Tavşan Adası’nın 8 kilometre açığına kadar liman kalıntılarını tespit ettik. Kalıntılar 2,5 metre ile 5 metre derinliğe ulaşan bir yapıya dağılmış durumda.

Burası bir deprem göçüğü ve helenizim öncesinde meydana gelen büyük bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısı.

“TESADÜFEN FARK ETTİM”

Didim Turizm Derneği Başkanı Şentürk de eşiyle tekne gezisinin ardından Tavşan Adası’nda denize girdiğinde tesadüfen kalıntılara rastladığını anlatt

