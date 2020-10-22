Stoltenberg'den Karabağ açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile Brüksel'deki NATO karargahında Dağlık Karabağ üzerine görüşme yapıldı.

NATO'nun Dağlık Karabağ sorunu konusunda herhangi bir çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır" dedi.



NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu belirterek anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yapan Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı.

Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli" diye konuştu.

