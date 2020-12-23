Stjepan Tomas’tan istifa açıklaması
Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor Teknik Direktörlüğü görevinden istifa edeceği yönündeki iddialara cevap verdi.
GÜNDEM 23.12.2020, 13:42
Çaykur Rizespor Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 19.00’da evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Yapılan idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirerek “ Karadeniz derbisinde maalesef kaybettik. Çok üzüldük. 1-0 öndeyken maalesef olmadı artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki Antalya maçı da bizim için çok önemli. Bu hafta çok iyi çalıştık, onları iyi kapatarak, doğru cevap vererek 3 puanı alacağız.” diye konuştu.
Tomas hakkındaki eleştirilere ve istifa tepkilerine de yanıt vererek, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum. Sakatlıklar var eksikler var ama geniş bir kadromuz var. Devre arasına kadar fazla puan toplama hedefindeyiz. Devre arasında 2-3 transfer yapabiliriz.” açıklamasında bulundu.
Yapılan idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirerek “ Karadeniz derbisinde maalesef kaybettik. Çok üzüldük. 1-0 öndeyken maalesef olmadı artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki Antalya maçı da bizim için çok önemli. Bu hafta çok iyi çalıştık, onları iyi kapatarak, doğru cevap vererek 3 puanı alacağız.” diye konuştu.
Tomas hakkındaki eleştirilere ve istifa tepkilerine de yanıt vererek, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum. Sakatlıklar var eksikler var ama geniş bir kadromuz var. Devre arasına kadar fazla puan toplama hedefindeyiz. Devre arasında 2-3 transfer yapabiliriz.” açıklamasında bulundu.
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