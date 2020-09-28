Spotify'dan yeni özellik: Kullanıma sundu
Spotify, kullanıcılarının kendileri ile benzer dinleme alışkanlıklarına sahip olan ünlüleri bulmasını sağlayan yeni işlevi Listen Alike'ı kullanıma sundu.
GÜNDEM 28.09.2020, 01:01
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Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu haline gelen Spotify, yeni "Benzer Dinleyenler" (Listen Alike) işleviyle sizinle aynı şarkıları dinleyen ünlüleri göstermeye başladı.
Yeni işlev, John Legend, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Addison Rae gibi ünlü isimler arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Aynı zamanda hangi ünlünün müzik zevkine daha yakın olduğunuzu yüzde olarak görebiliyorsunuz. Sonuçları aldıktan sonra "Daha fazlasını gör" üzerine basarak ünlülerle dinlediğiniz ortak sanatçıları ve şarkıları görebiliyorsunuz.
Yeni işlev, John Legend, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Addison Rae gibi ünlü isimler arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Aynı zamanda hangi ünlünün müzik zevkine daha yakın olduğunuzu yüzde olarak görebiliyorsunuz. Sonuçları aldıktan sonra "Daha fazlasını gör" üzerine basarak ünlülerle dinlediğiniz ortak sanatçıları ve şarkıları görebiliyorsunuz.
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|P
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|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
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|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|3
|4
|9. Giresunspor
|3
|4
|10. Tuzlaspor
|2
|4
|11. Balıkesirspor
|3
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Altınordu
|2
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|3
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
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