'Spotify Türkiye' Instagram'a 'Selam' dedi

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye'de yeni bir adım attı.

Şirket, Türkiye'deki kullanıcıları daha çok çekebilmek amacıyla resmi bir Instagram hesabı açtı. Açılan hesap, Spotify aboneleri ile platformun birbirine yakınlaşmasını sağlayacak.

Yapılan açıklamalara göre, Spotify Türkiye'nin Instagram hesabı, oldukça aktif şekilde kullanılacak. Yetkililer, Instagram hesabı üzerinden Spotify'ın yeni özelliklerinin, duyuruların ve kampanyaların paylaşılacağını söylüyorlar. Ayrıca müzik trendleri, müzik ve podcast tavsiyeleri ile sanatçıların paylaşımları da Spotify'ın Instagram hesabından paylaşılacak.

"Spotify Türkiye" olarak açılan Instagram hesabından da ilk paylaşımlar yapılmış durumda. Bundan sonra Instagram'da olduklarını duyuran ekip, kullanıcıları "Selam" yazan bir gönderi grubuyla selamladılar.

Spotify Türkiye'nin resmi Instagram hesabı, an itibarıyla 676 kişi tarafından takip ediliyor. Platformsa hem Türkiye'nin hem de dünyanın en popüler sanatçılarından bazılarını takip ediyor. Eğer sizler de Spotify Türkiye'nin Instagram hesabını takip edip, gelişmelerden haberdar olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak profil sayfasına ulaşabilirsiniz.

