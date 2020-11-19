Spotify, PlayStation 5 üzerinden nasıl kullanılır?
Sony, bugün itibariyle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye genelinde satışa sundu. Peki dijital müzik platformu Spotify, PS5 üzerinden nasıl kullanılılır? Spotify'a gelen yeni özellik nedir?
GÜNDEM 19.11.2020, 19:07
PlayStation 5, ülkemizde 8299 TL'den bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ancak PS5 ile sadece oyun oynamak değil, müzik dinlemek, film ya da dizi izlemek de mümkün. Peki Spotify, PS5 üzerinden nasıl kullanılır? Spotify'a gelen yeni özellik nedir?
Bu kapsamda Spotify'ın PlayStation 5 konsolunda yeni bir entegrasyonu bulunuyor ve ilk defa pazara sunulacak PlayStation 5 uzaktan kumandasında da Spotify'a özel bir tuş yer alıyor.
Kesintisiz bir oyun için telefonunuzla müziği kontrol edebileceğiniz gibi en yeni oyun şarkılarını, çalma listelerini ve podcast yayınlarını takip edebilirsiniz.
Bu kapsamda Spotify'ın PlayStation 5 konsolunda yeni bir entegrasyonu bulunuyor ve ilk defa pazara sunulacak PlayStation 5 uzaktan kumandasında da Spotify'a özel bir tuş yer alıyor.
Kesintisiz bir oyun için telefonunuzla müziği kontrol edebileceğiniz gibi en yeni oyun şarkılarını, çalma listelerini ve podcast yayınlarını takip edebilirsiniz.
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